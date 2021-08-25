Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Песков заявил, что Россия недовольна позицией Турции по оккупации Крыма: будут разъяснять

Среда, 25 августа 2021, 16:43
Песков заявил, что Россия недовольна позицией Турции по оккупации Крыма: будут разъяснять

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает позицию Турции по оккупированном Крыму "абсолютно неверной".

Источник: российское издание "ТАСС", реакция Пескова на заявления турецкой делегации на форуме Крымской платформы

Прямая речь: "Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом".

Детали: Он добавил, что российско-турецкие отношения носят партнерский характер, "который основывается на реальном, прочном фундаменте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Но это, по словам Пескова, "не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий".

Представитель Кремля заявил, что "к области существенных разногласий относится крымская тема".

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

Читайте также: Путь к деоккупации: текст решения, принятое саммитом Крымской платформы

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияТурцияКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: