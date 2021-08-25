Песков заявил, что Россия недовольна позицией Турции по оккупации Крыма: будут разъяснять

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает позицию Турции по оккупированном Крыму "абсолютно неверной".

Источник: российское издание "ТАСС", реакция Пескова на заявления турецкой делегации на форуме Крымской платформы

Прямая речь: "Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной. И мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом".

Детали: Он добавил, что российско-турецкие отношения носят партнерский характер, "который основывается на реальном, прочном фундаменте торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества".

Но это, по словам Пескова, "не означает, что эти отношения свободны от существенных разногласий".

Представитель Кремля заявил, что "к области существенных разногласий относится крымская тема".

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

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