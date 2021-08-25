Вчителям в Івано-Франківську дадуть премії за щеплення від COVID

В Івано-Франківську освітяни, які до 31 серпня щепляться хоча б одною дозою вакцини від коронавірусу, отримають премії.

Джерело: мер міста Руслан Марцінків у Facebook

Деталі: Розмір премії за першу вакцину міській голова не назвав, але повідомив, що за дві дози вчителі будуть додатково отримувати по 1000 гривен. Відповідне рішення напередодні ухвалив міськвиконком.

За інформацією Марцінківа, на сьогодні вже провакциновано 47% педагогів міста, "але треба рухатися далі, щоб ми не сиділи на карантині".

Окрім того, повідомив мер, міська влада готує рішення про вакцинацію працівників в структурах виконавчого комітету.