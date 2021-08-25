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Учителям в Ивано-Франковске дадут премии за прививки от COVID

Среда, 25 августа 2021, 16:50
Фото: www.nea.org

В Ивано-Франковске педагоги, которые до 31 августа привьются хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, получат премии.

Источник: мэр города Руслан Марцинкив в Facebook

Детали: Размер премии за первую вакцину городской голова не назвал, но сообщил, что за две дозы учителя будут дополнительно получать по 1000 гривен. Соответствующее решение накануне принял горисполком.

По информации Марцинкива, на сегодня уже провакцинировано 47% педагогов города, "но надо двигаться дальше, чтобы мы не сидели на карантине".

Кроме того, сообщил мэр, городские власти готовят решение о вакцинации работников в структурах исполнительного комитета.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковсквакцинациямедицинаденьги
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