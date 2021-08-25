На курорті в Албанії потонув український турист

На курорті Голем в Албанії потонув відпочивальник з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Albanian Daily News.

Трагедія сталася у вівторок, 24 серпня. Загиблому було близько 70 років. Інші відпочивальники витягли чоловіка з води, проте не змогли його врятувати.

Це вже четвертий випадок загибелі у морі на курортах Албанії за останні кілька днів.

У неділю на курорті у місті Спілле потонула пара з Північної Македонії, а у Веліпої помер 59-річний чоловік із Косова.

На албанських курортах уже багато років не вистачає рятувальників і у більшості випадків інші відпочивальники змушені надавати першу медичну допомогу постраждалим.