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На курорті в Албанії потонув український турист

Середа, 25 серпня 2021, 17:01

На курорті Голем в Албанії потонув відпочивальник з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Albanian Daily News.

Трагедія сталася у вівторок, 24 серпня. Загиблому було близько 70 років. Інші відпочивальники витягли чоловіка з води, проте не змогли його врятувати.

Це вже четвертий випадок загибелі у морі на курортах Албанії за останні кілька днів.

У неділю на курорті у місті Спілле потонула пара з Північної Македонії, а у Веліпої помер 59-річний чоловік із Косова.

На албанських курортах уже багато років не вистачає рятувальників і у більшості випадків інші відпочивальники змушені надавати першу медичну допомогу постраждалим.

"Українська правда" в Threads

Теми: АлбаніяУкраїна
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