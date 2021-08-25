На курорте в Албании утонул украинский турист

На курорте Голем в Албании утонул отдыхающий из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Albanian Daily News.

Трагедия произошла во вторник, 24 августа. Погибшему было около 70 лет. Другие отдыхающие вытащили мужчину из воды, однако не смогли его спасти.

Это уже четвертый случай гибели в море на курортах Албании за последние несколько дней.

В воскресенье на курорте в городе Спилле утонула пара из Северной Македонии, а в Велипое погиб 59-летний мужчина из Косова.

На албанских курортах уже много лет не хватает спасателей, и в большинстве случаев другие отдыхающие вынуждены оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.