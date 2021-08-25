Двоє столичних копів викрали людину і вимагали гроші - прокуратура

У Києві двом поліцейським, які викрали людину з метою вимагання неправомірної вигоди, повідомили про підозру.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за шахрайство (є підозрюваним у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі ГУ НП у Львівський області).

Цей чоловік домовився із двома працівниками поліції імітувати затримання свого знайомого, щоб отримати з нього гроші за неповідомлення про його місцезнаходження правоохоронцям, які його розшукують.

Наприкінці квітня 2021 року вказані особи домовились про зустріч із потерпілим, у ході змусили сісти до автомобіля одного з працівників поліції. У подальшому правоохоронці висунули вимогу заплатити їм 10 тисяч доларів.

На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись. Вказано, що протягом кількох наступних годин чоловік у супроводі поліцейських збирав по місту необхідну суму грошових коштів, частину яких зняв із власних банківських карток, частину готівкових коштів забрав з місця проживання, а частину - позичив у знайомого.

Загалом потерпілий надав працівникам поліції близько 95 000 гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

25 серпня 2021 року було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Максимець уточнила УП, що чоловіка, якого викрали поліцейські, передали органу досудового розслідування, який оголошував його у розшук. Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Прокуратура вказує також, що один з правоохоронців наразі вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні.

Пряма мова Максимець: "Один із правоохоронців, якому повідомлено про підозру, обвинувачується у незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному зберіганні боєприпасів. Це провадження наразі розглядається Голосіївським районним судом міста Києва".