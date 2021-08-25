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Двое столичных копов похитили человека и требовали деньги - прокуратура

Среда, 25 августа 2021, 17:11
арсенал злоумышленников. фото прокуратуры

В Киеве двум полицейским, которые похитили человека с целью вымогательства неправомерной выгоды, сообщили о подозрении.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: По данным следствия, гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за мошенничество (является подозреваемым в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляют следователи ГУ НП в Львовской области).

Этот человек договорился с двумя работниками полиции имитировать задержание своего знакомого, чтобы получить с него деньги за несообщение о его местонахождении правоохранителям, которые его разыскивают.

В конце апреля 2021 года указанные лица договорились о встрече с потерпевшим, в ходе заставили сесть в автомобиль одного из работников полиции. В дальнейшем правоохранители потребовали заплатить им 10 тысяч долларов.

На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться. Указано, что в течение нескольких следующих часов мужчина в сопровождении полицейских собирал по городу необходимую сумму денежных средств, часть которых снял с собственных банковских карт, часть наличных средств забрал с места жительства, а часть - одолжил у знакомого.

В целом пострадавший дал работникам полиции около 95 000 гривен, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не оформлялось.

25 августа 2021 года были проведены санкционированные обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Максимец уточнила УП, что человек, которого похитили полицейские, передан органу досудебного расследования, который объявлял его в розыск. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура указывает также, что один из правоохранителей уже проходит обвиняемым в другом уголовном производстве.

Прямая речь Максимец: "Один из правоохранителей, которому сообщено о подозрении, обвиняется в незаконном завладении транспортным средством и незаконном хранении боеприпасов. Это производство сейчас рассматривается Голосеевским районным судом города Киева".

Валентина Романенко, УП
Темы: Киевпрокуратураполиция
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