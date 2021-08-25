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У дні Прапора та Незалежності на Донбасі загинули двоє військових

Середа, 25 серпня 2021, 18:10
У дні Прапора та Незалежності на Донбасі загинули двоє військових
Фото з відкритих джерел

23-24 серпня на Донбасі від куль окупантів загинули двоє українських військових.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: У День Прапора 23 серпня під час несення служби на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов. А в День Незалежності 24 серпня також на службі на взводному опорному пункті від кулі бойовиків загинув старший сержант В’ячеслав Пітько.

 
Олександр Аксьонов (ліворуч) і В’ячеслав Пітько (праворуч)
Фото: ОТУ "Схід"

Повідомляється, що вони гідно і відповідально несли службу, були добрими і надійними товаришами, справжніми патріотами України.

Командування та особовий склад висловлюють глибокі співчуття родинам бійців, які віддали своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаЗбройні силижертви
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