У дні Прапора та Незалежності на Донбасі загинули двоє військових

23-24 серпня на Донбасі від куль окупантів загинули двоє українських військових.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: У День Прапора 23 серпня під час несення служби на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув молодший сержант Олександр Аксьонов. А в День Незалежності 24 серпня також на службі на взводному опорному пункті від кулі бойовиків загинув старший сержант В’ячеслав Пітько.

Олександр Аксьонов (ліворуч) і В’ячеслав Пітько (праворуч) Фото: ОТУ "Схід"

Повідомляється, що вони гідно і відповідально несли службу, були добрими і надійними товаришами, справжніми патріотами України.

Командування та особовий склад висловлюють глибокі співчуття родинам бійців, які віддали своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.