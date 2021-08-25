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В дни Флага и Независимости на Донбассе погибли двое военных

Среда, 25 августа 2021, 18:10
Фото из открытых источников

23-24 августа на Донбассе от пуль оккупантов погибли двое украинских военных.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: В День Флага 23 августа во время несения службы на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб младший сержант Александр Аксёнов. А в День Независимости 24 августа также на службе на взводном опорном пункте от пули боевиков погиб старший сержант Вячеслав Питько.

Александр Аксёнов (слева) и Вячеслав Питько (справа)
Александр Аксёнов (слева) и Вячеслав Питько (справа)
Фото: ОТГ "Восток"

Сообщается, что они достойно и ответственно несли службу, были добрыми и надежными товарищами, настоящими патриотами Украины.

Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования семьям бойцов, отдавших свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаВооруженные силыжертвы
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