Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В дни Флага и Независимости на Донбассе погибли двое военных

Среда, 25 августа 2021, 18:10
В дни Флага и Независимости на Донбассе погибли двое военных
Фото из открытых источников

23-24 августа на Донбассе от пуль оккупантов погибли двое украинских военных.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Детали: В День Флага 23 августа во время несения службы на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб младший сержант Александр Аксёнов. А в День Независимости 24 августа также на службе на взводном опорном пункте от пули боевиков погиб старший сержант Вячеслав Питько.

Александр Аксёнов (слева) и Вячеслав Питько (справа)
Александр Аксёнов (слева) и Вячеслав Питько (справа)
Фото: ОТГ "Восток"

Сообщается, что они достойно и ответственно несли службу, были добрыми и надежными товарищами, настоящими патриотами Украины.

Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования семьям бойцов, отдавших свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаВооруженные силыжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: