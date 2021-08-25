В дни Флага и Независимости на Донбассе погибли двое военных
Среда, 25 августа 2021, 18:10
23-24 августа на Донбассе от пуль оккупантов погибли двое украинских военных.
Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"
Детали: В День Флага 23 августа во время несения службы на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб младший сержант Александр Аксёнов. А в День Независимости 24 августа также на службе на взводном опорном пункте от пули боевиков погиб старший сержант Вячеслав Питько.
Сообщается, что они достойно и ответственно несли службу, были добрыми и надежными товарищами, настоящими патриотами Украины.
Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования семьям бойцов, отдавших свою жизнь, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украинская правда