Лавров назвав Кримську платформу "несправжнім" заходом

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав форум Кримська платформа, який відбувся в Україні 23 серпня, "несправжньою" політикою.

Джерело: заява міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова

Пряма мова: "Ми наголошуємо на тому, як наші колеги відносяться до вільного волевиявлення кримчан, яке відбулося у відповідь на державний переворот в Україні і у відповідь на погрози цих путчистів вибити все російське з Криму. Ця погроза, до речі, нікуди не поділася...

Закони про освіту, мову, корінні народи. Нові закони, які зараз обговорюються під рубрикою "державна політика перехідного періоду", - просто викорчовують все, що від них вимагають зробити Мінські домовленості... Закони, які вже прийняті, не дозволяють виконати те, що взяла на себе зобов'язання виконати Україна щодо особливого статусу Донбасу, включаючи мовні та культурні права. Відносно амністії і організації вільних виборів на Донбасі під наглядом ОБСЄ...

Хотів би сказати, що ці заходи типу "Кримської платформи", звичайно, це з розряду несправжньою політики. Ми всі розуміємо, що все це штучне, ідеї, які втілюються в такого роду спектаклі".

Деталі: Позицію західних партнерів України Лавров назвав "ідеологізованою солідарністю".

За його словами, загальні позиції країн НАТО і ЄС на форумі "Кримська платформа" відображають "помилкову солідарність Заходу" у питанні Криму.

Лавров заявив, що РФ "запрошувала спецпредставників ОБСЄ, Ради Європи і ООН приїхати і подивитися, як йдуть справи з правами людини в Криму".

При цьому, за його словами, переважна більшість запрошених заявляє про готовність відвідати Крим "тільки з території України".

Пряма мова: "Ті, хто хоче підтримувати цей режим незрозумілий в Києві, вони повинні це і задекларувати: ми хочемо, щоб Київ взяв гору в цій суперечці. Але це тупиковий шлях.

Солідарність, яка була проявлена ​​членами НАТО і Євросоюзу на позавчорашньому заході, який був схожим на спектакль, нікуди не зникає. Це помилково зрозуміла солідарність. Ми нічого з цим вдіяти не можемо. На Заході продовжують сліпо підтримувати українську владу в її спробах підтримувати інтерес до свого власного уряду і всіляко клянчити у Заходу якісь поступки, якісь гроші, якісь політичні жести підтримки. Кримська платформа - несправжній захід".