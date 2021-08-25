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Лавров назвал Крымскую платформу "ненастоящим" мероприятием

Среда, 25 августа 2021, 18:38
ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум Крымская платформа, который состоялся в Украине 23 августа, "ненастоящей" политикой.

Источник: заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова

Прямая речь: "Мы отмечаем то, как наши коллеги относятся к свободному волеизъявлению крымчан, которое состоялось в ответ на государственный переворот в Украине и в ответ на угрозы этих путчистов выбить все русское из Крыма. Эта угроза, кстати, никуда не делась…

Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой "государственная политика переходного периода", – просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать Минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ…

Хотел бы сказать, что эти мероприятия типа "Крымской платформы", конечно, это из разряда ненастоящей политики. Мы все понимаем, что все это искусственное, идеи, которые воплощаются в такого рода спектакли".

Детали: Позицию западных партнеров Украины Лавров назвал "идеологизированной солидарностью".

По его словам, общие позиции стран НАТО и ЕС на форуме "Крымская платформа", который прошел в Киеве 23 августа, отражают "ложно понимаемую Западом солидарность" по вопросу Крыма.

Лавров заявил, что РФ "приглашала спецпредставителей ОБСЕ, и Совета Европы и ООН приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму".

При этом, по его словам, подавляющее большинство приглашенных заявляет о готовности посетить Крым "только с территории Украины".

Прямая речь: "Те, кто хочет поддерживать этот режим непонятный в Киеве, они должны это и продекларировать: мы хотим, чтобы Киев возымел вверх в этом споре. Но это тупиковый путь.

Солидарность, которая была проявлена членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль, никуда не исчезает. Это ложно понятая солидарность. Мы ничего с этим поделать не можем. На Западе продолжают слепо поддерживать украинскую власть в ее попытках поддерживать интерес к своему собственному правительству и всячески клянчить у Запада какие-то уступки, какие-то деньги, какие-то политические жесты поддержки. Крымская платформа - ненастоящее мероприятие".

Украинская правда
Темы: РосcияКрымоккупация
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