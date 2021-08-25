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Зеленський призначив нового посла України в ЄС

Середа, 25 серпня 2021, 20:31

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Європейському союзі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Ченцова Всеволода Валерійовича Представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - йдеться у документі.

Як відомо,  Зеленський звільнив голову представництва України при Європейському Союзі Миколу Точицького 6 квітня.

Точицький займав посаду голови представництва у ЄС із 2016 року, поєднуючи її із посадою посла у Бельгії та Люксембурзі. 

У той же день Зеленський звільнив Ченцова з посади посла в Нідерландах. Він був призначений на цю посаду в березні 2017 року.

Нагадаємо, 30 липня Зеленський призначив колишнього посла України у Великобританії Наталю Галібаренко главою місії України при НАТО.

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Теми: ЄСЗеленський


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