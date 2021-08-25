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Зеленский назначил нового посла Украины в ЕС

Среда, 25 августа 2021, 20:31

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Европейском союзе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в документе.

Как известно, президент уволил главу представительства Украины при Европейском Союзе Николая Точицкого 6 апреля.

Точицкий занимал должность главы представительства в ЕС с 2016 года, совмещая ее с должностью посла в Бельгии и Люксембурге.

В тот же день Зеленский уволил Ченцова с должности посла в Нидерландах. Он был назначен послом в Нидерландах в марте 2017 года.

Напомним, 30 июля Зеленский назначил бывшего посла Украины в Великобритании Наталью Галибаренко главой миссии Украины при НАТО.

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Темы: ЕСЗеленский
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