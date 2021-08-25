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В Афганістані залишається близько 1500 американців – Держдеп

Середа, 25 серпня 2021, 23:56
В Афганістані залишається близько 1500 американців – Держдеп
Фото: ABC NEWS

В Афганістані досі залишаються близько 1500 громадян США, з них 500 – чекають на евакуацію. 

Джерело: Державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу, цитує The Guardian 

Деталі: До того, як таліби взяли контроль над країною там перебувало майже 6000 американців. 

Наразі ще 500 очікують на евакуацію із Кабулу. Водночас, ще тисяча американців, ймовірно, перебувають в Афганістані, проте не виходять на зв’язок із дипломатами. 

Блінкен каже, що Держдеп наполегливо звертається до цих осіб кілька разів на день. 

Що передувало: З часу переходу влади в Афганістані до руху "Талібан" з країни евакуювали понад 82 тисячі людей, але тисячі людей очікують на евакуацію в аеропорту Кабула.

У вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на розширення евакуацій за межі цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що, попри заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати та зацікавлені завершити евакуацію якнайшвидше - через зростаючу загрозу атаки "Ісламської держави".

"Українська правда" у Threads

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