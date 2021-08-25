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В Афганистане остается около 1500 американцев – Госдеп

Среда, 25 августа 2021, 23:56
В Афганистане остается около 1500 американцев – Госдеп
Фото: ABC NEWS

В Афганистане до сих пор остаются около 1500 граждан США, из них 500 – ждут эвакуации.

Источник: Государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге, цитирует The Guardian

Детали: До того, как талибы взяли контроль над страной там находилось почти 6 тысяч американцев.

Сейчас еще 500 ожидают эвакуации из Кабула. В то же время, еще тысяча американцев, вероятно, находятся в Афганистане, однако не выходят на связь с дипломатами.

Блинкен говорит, что Госдеп настойчиво обращается к этим людям несколько раз в день.

Что предшествовало: С момента перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 000 человек, но тысячи людей ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

Во вторник "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продлить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти до этой даты и заинтересованы завершить эвакуацию быстрее – из-за растущей угрозы атаки "Исламского государства".

Украинская правда
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