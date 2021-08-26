Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Туреччина почала виводити війська з Афганістану

Четвер, 26 серпня 2021, 00:32
ANADOLU

Туреччина почала виводити свої війська з Афганістану, де захопили владу бойовики "Талібану".

Джерело: Міноборони Туреччини, "Укрінформ", офіційний представник президента Ібрагім Калін, якого цитує Reuters

Деталі: Зазначається, що турецькі військові "повертаються на Батьківщину з гордістю за успішне виконання покладеного на них завдання".

Офіційний представник президента Ібрагім Калин сказав, що виведення військ займе до 36 годин і що перший літак вже злетів. 

Калін сказав, що "Талібан" хотів отримати від Туреччини технічну підтримку в управлінні аеропортом Кабула і що переговори, швидше за все, призведуть до позитивних результатів.

Турецькі збройні сили несли службу в Афганістані з 2002 року, "щоб сприяти миру, спокою і стабільності афганського народу, з яким у нас є історичні та культурні зв'язки, в рамках ООН, НАТО і двосторонніх угод".

Нагадаємо: 16 серпня  Туреччина почала евакуацію своїх громадян з Афганістану.

Теми: ТуреччинаАфганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі

фотоЗ України видворили хасида, який влаштував бійку в Умані

Китай пропонує розслідувати, чи не "втік" коронавірус із лабораторій США

Послуги у "Дії" можна отримати без гаджетів і доступу до інтернету – Мінцифри

Ющенко парирував Путіну на тезу "українці і росіяни – один народ"

Головні новини середи і ночі: російська мова на Дніпропетровщині, суд "Північного потоку-2"

Усі новини...
Туреччина
Пєсков заявив, що Росія невдоволена позицією Туреччини щодо окупації Криму: будуть роз'яснювати
Глава МЗС Туреччини: є єдиний спосіб деокупації Криму
Греція завершила будівництво огорожі на кордоні з Туреччиною
Останні новини
13:00
У РФ рекорд померлих від початку пандемії COVID-19
12:52
Протягнули 330-тонну "Мрію": українські стронгмени встановили національний рекорд
12:49
Ситуація із накопиченням вугілля на складах ТЕС залишається критичною – "Укренерго"
12:35
Суд визнав незаконною спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова
12:31
Кулеба: Жоден літак евакуації з Афганістану не захоплювали
12:29
фото Окупанти обстріляли житловий сектор на Донеччині
12:19
"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі
12:03
Німецький лоукостер Eurowings починає польоти в Україну: куди літатиме
11:58
У Києві зросла кількість хворих на COVID-19, за добу 4 смерті
11:49
"Укренерго" запросила аварійний імпорт зі Словаччини через пожежу на ТЕС Ахметова
Усі новини...