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Туреччина почала виводити війська з Афганістану

Четвер, 26 серпня 2021, 00:32
Туреччина почала виводити війська з Афганістану
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Туреччина почала виводити свої війська з Афганістану, де захопили владу бойовики "Талібану".

Джерело: Міноборони Туреччини, "Укрінформ", офіційний представник президента Ібрагім Калін, якого цитує Reuters

Деталі: Зазначається, що турецькі військові "повертаються на Батьківщину з гордістю за успішне виконання покладеного на них завдання".

Офіційний представник президента Ібрагім Калин сказав, що виведення військ займе до 36 годин і що перший літак вже злетів. 

Калін сказав, що "Талібан" хотів отримати від Туреччини технічну підтримку в управлінні аеропортом Кабула і що переговори, швидше за все, призведуть до позитивних результатів.

Турецькі збройні сили несли службу в Афганістані з 2002 року, "щоб сприяти миру, спокою і стабільності афганського народу, з яким у нас є історичні та культурні зв'язки, в рамках ООН, НАТО і двосторонніх угод".

Нагадаємо: 16 серпня  Туреччина почала евакуацію своїх громадян з Афганістану.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаАфганістан
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