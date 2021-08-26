Туреччина почала виводити війська з Афганістану

Туреччина почала виводити свої війська з Афганістану, де захопили владу бойовики "Талібану".

Джерело: Міноборони Туреччини, "Укрінформ", офіційний представник президента Ібрагім Калін, якого цитує Reuters

Деталі: Зазначається, що турецькі військові "повертаються на Батьківщину з гордістю за успішне виконання покладеного на них завдання".

Офіційний представник президента Ібрагім Калин сказав, що виведення військ займе до 36 годин і що перший літак вже злетів.

Калін сказав, що "Талібан" хотів отримати від Туреччини технічну підтримку в управлінні аеропортом Кабула і що переговори, швидше за все, призведуть до позитивних результатів.

Турецькі збройні сили несли службу в Афганістані з 2002 року, "щоб сприяти миру, спокою і стабільності афганського народу, з яким у нас є історичні та культурні зв'язки, в рамках ООН, НАТО і двосторонніх угод".

Нагадаємо: 16 серпня Туреччина почала евакуацію своїх громадян з Афганістану.