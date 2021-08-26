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Турция начала выводить войска из Афганистана

Четверг, 26 августа 2021, 00:32
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Турция начала выводить свои войска из Афганистана, где захватили власть боевики "Талибана".

Источник: Минобороны Турции, "Укринформ", официальный представитель президента Ибрагим Калин, которого цитирует Reuters

Детали: Отмечается, что турецкие военные "возвращаются на родину с гордостью за успешное выполнение возложенной на них задачи".

Официальный представитель президента Ибрагим Калин сказал, что вывод войск займет до 36 часов и первый самолет уже взлетел.

Калин сказал, что "Талибан" хотел получить от Турции техническую поддержку в управлении аэропортом Кабула и переговоры, скорее всего, приведут к положительным результатам.

Турецкие вооруженные силы несли службу в Афганистане с 2002 года, "чтобы способствовать миру, спокойствию и стабильности афганского народа, с которым у нас есть исторические и культурные связи, в рамках ООН, НАТО и двусторонних соглашений".

Напомним: 16 августа Турция начала эвакуацию своих граждан из Афганистана.

Темы: ТурцияАфганистан
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