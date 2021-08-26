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З вересня в Бразилії будуть вакцинувати населення втретє

Четвер, 26 серпня 2021, 04:40

Бразилія з середини вересня робитиме бустерні (треті) щеплення від COVID-19 людям з ослабленою імунною системою і старшим 70 років.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я Бразилії, Reuters

Деталі: Додаткові щеплення будуть зроблені людям з вразливою імунною системою через 28 днів після прийому другої дози. Для старших 70 років міністерство встановило шестимісячний інтервал перед ревакцинацією.

Для бустерних щеплень будуть використовуватися вакцини від AstraZeneca, Johnson & Johnson або Pfizer. Reuters пише, що ця інформація відрізняється від тверджень міністра охорони здоров'я Марсело Кейрогі, який сказав, що люди в зоні ризику і люди старші 80 років отримають додатковий укол Pfizer.

Нагадаємо: У Бразилії 123,9 млн осіб отримали хоча б одну дозу вакцини COVID-19 – це близько 59% населення. Згідно з даними, близько 55,7 млн осіб були повністю імунізовані - 26,5% населення країни.

Теми: Бразиліякоронавірус


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