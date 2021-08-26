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С сентября в Бразилии будут вакцинировать население в третий раз

Четверг, 26 августа 2021, 04:40

Бразилия с середины сентября будет делать бустерные (третьи) прививки от COVID-19 людям с ослабленной иммунной системой и старше 70 лет.

Источник: Министерство здравоохранения Бразилии, Reuters

Детали: Дополнительные прививки будут сделаны людям с уязвимой иммунной системой через 28 дней после приема второй дозы. Для старше 70 лет министерство установило шестимесячный интервал перед ревакцинацией.

Для бустерных прививок будут использоваться вакцины от AstraZeneca, Johnson & Johnson или Pfizer. Reuters пишет, что эта информация отличается от утверждений министра здравоохранения Марсело Кейроги, который сказал, что люди в зоне риска и люди старше 80 лет получат дополнительный укол Pfizer.

Напомним: В Бразилии 123,9 млн людей получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19 - это около 59% населения. Согласно данным, около 55,7 млн человек были полностью иммунизированы - 26,5% населения страны.

Темы: Бразилиякоронавирус
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