Низка країн закликали громадян покинути аеропорт Кабула через загрозу теракту

Австралія, США і Великобританія випустили попередження для своїх громадян - країни заявили, що існує висока загроза теракту в аеропорту Кабула імені Хаміда Кирзая і застерегли своїх громадян від поїздки туди.

Джерело: міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн, яку цитує BBC, Міністерство закордонних справ Великобританії, посольство США в Афганістані

Деталі: Тим, хто вже перебуває за межами аеропорту, рекомендується негайно покинути цей район.

Зокрема,міністр закордонних справ Австралії Маріз Пейн заявила: "Існує постійна і дуже висока загроза терористичного нападу".

Міністерство закордонних справ Великобританії випустило аналогічну пораду, закликаючи людей "переміститися в безпечне місце і дочекатися подальших рекомендацій". МЗС Британії заявило, що ситуація з безпекою в Афганістані "залишається нестабільною", додавши, що існує "постійна і висока загроза терористичного нападу".

Посольство США в Афганістані закликало американців негайно покинути аеропорт, посилаючись на загрозу безпеці. Офіційні особи також застерегли громадян США від поїздки в аеропорт.

Нагадаємо: З часу переходу влади в Афганістані до руху "Талібан" з країни евакуювали понад 82 тисячі людей, але тисячі людей очікують на евакуацію в аеропорту Кабула.