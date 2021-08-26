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Ряд стран призвали граждан покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы теракта

Четверг, 26 августа 2021, 06:31

Австралия, США и Великобритания выпустили предупреждение для своих граждан - страны заявили, что существует высокая угроза теракта в аэропорту Кабула имени Хамида Кирзая и предостерегли своих граждан от поездки туда.

Источник: министр иностранных дел Австралии Мариз Пэйн, которую цитирует BBC, Министерство иностранных дел Великобритании, посольство США в Афганистане

Детали: Тем, кто уже находится за пределами аэропорта, рекомендуется немедленно покинуть этот район.

В частности, министр иностранных дел Австралии Мариз Пэйн заявила: "Существует постоянная и очень высокая угроза террористического нападения".

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило аналогичный совет, призывая людей "переместиться в безопасное место и дождаться дальнейших рекомендаций". МИД Великобритании заявил, что ситуация с безопасностью в Афганистане "остается нестабильной", добавив, что существует "постоянная и высокая угроза террористического нападения".

Посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть аэропорт, ссылаясь на угрозу безопасности. Официальные лица также предостерегли граждан США от поездки в аэропорт.

Напомним: Со времени перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 000 человек, но тысячи людей ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

Темы: АфганистанСШАБританияАвстралия
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