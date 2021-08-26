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Moderna призупинила постачання понад мільйона доз в Японію після забруднення флаконів

Четвер, 26 серпня 2021, 07:25

Moderna призупинила поставку близько 1,63 млн доз COVID-вакцини в Японію після того, як флакони з вакциною були забруднені твердими частинками.

Джерело: Reuters

Деталі: За даними Moderna, забруднення могло бути пов'язано з виробничою проблемою на одній з виробничих ліній на майданчику в Іспанії. Moderna повідомила, що буде працювати зі своїм партнером Takeda Pharmaceutical, а також з регулюючими органами для вирішення цієї проблеми. Takeda повідомила, що провела екстрене обстеження.

Після консультації з Takeda міністерство охорони здоров'я вирішило скасувати використання деяких доз, але, як заявило, прагнутиме мінімізувати вплив на свої плани вакцинації.

В лотах зі дефектами було 565 400 доз, і "з обережності" Moderna відклала лот і два сусідні.

У Moderna зазначили,  що наразі нема жодних проблем з безпекою або ефективністю.

Теми: вакцинаціякоронавірусЯпонія


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