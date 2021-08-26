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Moderna приостановила поставку более миллиона доз в Японию после загрязнения флаконов

Четверг, 26 августа 2021, 07:25
Moderna приостановила поставку более миллиона доз в Японию после загрязнения флаконов

Moderna приостановила поставку около 1,63 млн доз COVID-вакцины в Японию после того, как флаконы с вакциной были загрязнены твердыми частицами.

Источник: Reuters

Детали: По данным Moderna, загрязнение могло быть связано с производственной проблемой на одной из производственных линий на площадке в Испании. Moderna сообщила, что будет работать со своим партнером Takeda Pharmaceutical, а также с регулирующими органами для решения этой проблемы. Takeda сообщила, что провела экстренное обследование.

После консультации с Takeda министерство здравоохранения решило отменить использование некоторых доз, но, как заявило, стремиться минимизировать воздействие на свои планы вакцинации.

В лотах с дефектами было 565 400 доз, и "из осторожности" Moderna отложила лот и два соседних.

В Moderna отметили, что пока нет никаких проблем с безопасностью или эффективностью.

Темы: вакцинациякоронавирусЯпония
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