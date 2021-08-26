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COVID в Україні: після свят зафіксували 1 581 хворого і 45 померлих

Четвер, 26 серпня 2021, 08:22
COVID в Україні: після свят зафіксували 1 581 хворого і 45 померлих

За добу 25 серпня в Україні зафіксували 1 581 новий випадок зараження коронавірусною хворобою і 45 летальних випадків, у лікарні з діагнозом COVID-19 чи підозрою на нього поклали 464 особи, одужали 1 269 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 104 дитини і 38 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 після Дня Незалежності України зареєстрували у м. Київ (264), Донецькій (161), Одеській (119), Харківській (105) та Луганській (93) областях.

За останню добу протестовано:  методом ПЛР – 23 120 осіб,  методом ІФА – 7 427 осіб, експрес-тестами – 21 880 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 278 171 осіб, із них одужали 2 203 429 осіб, померли 53 566 хворих.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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