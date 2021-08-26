Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

COVID в Украине: после праздников зафиксировали 1 581 больного и 45 умерших

Четверг, 26 августа 2021, 08:22
COVID в Украине: после праздников зафиксировали 1 581 больного и 45 умерших

За сутки 25 августа в Украине зафиксировали 1 581 новый случай заражения коронавирусной болезнью и 45 летальных случаев, в больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него положили 464 человека, выздоровели 1 269 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 104 ребенка и 38 медработников.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 после Дня Независимости Украины зарегистрировали в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 23 120 человек, методом ИФА – 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 278 171 человек, из них выздоровели 2 203 429 человек, умерли 53 566 больных.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Covid-2019
Ученые выяснили, почему некоторые люди бессимптомно переносят COVID-19
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: