COVID в Украине: после праздников зафиксировали 1 581 больного и 45 умерших

За сутки 25 августа в Украине зафиксировали 1 581 новый случай заражения коронавирусной болезнью и 45 летальных случаев, в больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него положили 464 человека, выздоровели 1 269 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 104 ребенка и 38 медработников.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 после Дня Независимости Украины зарегистрировали в г. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

За последние сутки протестировано: методом ПЦР – 23 120 человек, методом ИФА – 7 427 человек, экспресс-тестами – 21 880 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 278 171 человек, из них выздоровели 2 203 429 человек, умерли 53 566 больных.

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