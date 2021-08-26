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Ющенко про свої найважчі переговори: Не потрібно недооцінювати Росію

Четвер, 26 серпня 2021, 08:32
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Третій президент України Віктор Ющенко назвав найважчими своїми переговорами на чолі держави саміт Північноатлантичного альянсу, що проходив у 2008 році у Бухаресті: тоді партнери не підтримали надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Джерело: відповіді Ющенка на запитання "Української правди" щодо 30 років незалежності України 

Пряма мова: "Я думаю, найбільш важкий був саміт НАТО в Бухаресті. 2008 рік. Ми мали всі найбільш оптимістичні прогнози, підтримку американських партнерів і розуміли, що перед нами реальний шанс отримати позитивну відповідь на заяву України про План дій щодо членства. 

Проте, коли почалася дискусія по українському питанню, я побачив, що серед європейських партнерів немає єдності в підтримці України. І дуже кулуарно, в дуже дипломатичний спосіб Україні відмовили після кількох годин дискусій. І це було принизливе рішення, по якому, я сподіваюся, нині багато хто в Європі сильно пошкодував. 

Але ніколи не потрібно недооцінювати Росію. Те, що відбулося зараз з Північним потоком-2, говорить про те, що ця країна має небезпечно ефективну дипломатію". 

Теми: ЮщенкоРосіяНАТОміжнародні відносинидипломатичні відносини


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