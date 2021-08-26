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Ющенко о самых тяжелых переговорах: Не надо недооценивать Россию

Четверг, 26 августа 2021, 08:32
Ющенко о самых тяжелых переговорах: Не надо недооценивать Россию
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Третий президент Украины Виктор Ющенко назвал самыми тяжелыми своими переговорами во главе государства саммит Североатлантического альянса, который проходил в 2008 году в Бухаресте: тогда партнеры не поддержали предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

Источник: ответы Ющенко на вопросы "Украинской правды" по случаю 30 лет независимости Украины

Прямая речь: "Я думаю, самым тяжелым был саммит НАТО в Бухаресте. 2008 год. Мы имели все самые оптимистичные прогнозы, поддержку американских партнеров и понимали, что перед нами реальный шанс получить положительный ответ на заявление Украины о Плане действий относительно членства.

Однако, когда началась дискуссия по украинскому вопросу, я увидел, что среди европейских партнеров нет единства в поддержке Украины. И очень кулуарно, очень дипломатическим образом Украине отказали после нескольких часов дискуссий. И это было унизительное решение, по которому, я надеюсь, сейчас многие в Европе сильно пожалели.

Но никогда не нужно недооценивать Россию. То, что произошло сейчас с Северным потоком-2, говорит о том, что эта страна имеет опасно эффективную дипломатию".

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Темы: ЮщенкоРосcияНАТОмеждународные отношениядипломатические отношения
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