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162 тисячі українців вакцинувалися проти коронавірусу 25 серпня

Четвер, 26 серпня 2021, 08:52

25 серпня в Україні 162 410 людей вакциновано проти COVID-19: одну дозу вацини отримали 44 218 людей, повністю імунізовані 118 192 людини.

Джерело: МОЗ

Деталі:  У цю середу для імунізації населення працювали 960 мобільних бригад, 2 822 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 5 152 292 людини, з них одну дозу вакцини отримали 5 152 290 людей, повністю імунізовані, отримавши дві дози, – 3 310 320 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого в країні проведено 8 462 610 щеплень.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019медициназдоров'я
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