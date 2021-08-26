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162 тысячи украинцев вакцинировались против коронавируса 25 августа

Четверг, 26 августа 2021, 08:52

25 августа в Украине 162 410 человек вакцинированы против COVID-19: одну дозу вакцины получили 44 218 человек полностью иммунизированы 118 192 человека.

Источник: МОЗ

Детали: В эту среду для иммунизации населения работали 960 мобильных бригад, 2 822 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 152 292 человека, из них одну дозу вакцины получили 5 152 290 человек полностью иммунизированы, получив две дозы,– 3 310 320 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля в стране проведено 8 462 610 прививок.

 

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Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019медициназдоровье
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