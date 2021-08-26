Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Анексія Криму і війна на Донбасі готувалися в Кремлі – Ющенко

Четвер, 26 серпня 2021, 09:16
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Росія готувалася до анексії Криму та війни на Донбасі, сіючи зневагу до всього українського, і агресія проти України не була відповіддю на протести чи інші процеси в нашій країні.

Джерело: відповіді Ющенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Пряма мова: "Причина анексії Криму і війни на Донбасі знаходиться в Кремлі. Я не думаю, що це було рішенням одного дня, якоюсь відповіддю на ті процеси, які почалися в Україні. 

Очевидно, що такі речі вимагають підготовки і плану. І цей план реалізовувався не лише в Росії, її силових органах чи армії. Цей план втілювався і в Україні не один рік. 

Ця причина політична, історична, ідеологічна". 

Деталі: За словами Ющенка, у політиці треба бути далекоглядним і розуміти, що "такі плани починаються з поширення ідей про один народ, з серіалів, масового кіна, російської попси". 

"Це все інструменти, які мають зсередини відкривати ворота вторгнення на територію країни. І це росіянам успішно вдалося. В певних областях, які мають геополітичне значення найбільше для Росії, і де вони дуже добре засіяли зневагу до всього українського", – додав колишній президент.

Олена Рощенко, УП
Теми: ЮщенкоРосіяокупаціявійнапропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Кабмін хоче змінити підхід до терористичних організацій

фотоЗатримали керівника популярного природного парку: підозрюють у хабарях з туристів

Заступник генсека НАТО розповів, яких реформ Альянс чекає від України

Усі новини...
Ющенко
Ющенко парирував Путіну на тезу "українці і росіяни – один народ"
Як бачать 30 років Незалежності президенти. Розповідає Віктор Ющенко
Зеленський на параді пожартував над Януковичем, чим розсмішив Порошенка, Ющенка та Кучму
Останні новини
20:02
Автомобіль, телевізори та велосипеди: у Вінниці розіграють призи серед вакцинованих
19:48
Офіційний курс гривні знову ослабнув
19:46
Франція евакуює посла в Афганістані після вибухів біля аеропорту Кабула
19:39
Ціни на необроблену деревину зросли майже на 350%
19:34
В ОП кажуть, що парад і концерт до Дня Незалежності подивились 15 млн українців
19:05
відеоВ результаті вибухів біля аеропорту Кабула постраждали щонайменше 60 людей
18:58
Провокатора, який облив Порошенка зеленкою, відпустили з поліції – адвокат
18:50
В Україні у 22 лікарнях роблять безкоштовну трансплантацію органів – Ляшко
18:33
"Укроборонпром" хоче використовувати штучний інтелект в "оборонці"
18:22
Вибух біля аеропорту Кабула влаштував смертник ІДІЛ - ЗМІ
Усі новини...