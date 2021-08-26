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Анексія Криму і війна на Донбасі готувалися в Кремлі – Ющенко

Четвер, 26 серпня 2021, 09:16
Анексія Криму і війна на Донбасі готувалися в Кремлі – Ющенко
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Росія готувалася до анексії Криму та війни на Донбасі, сіючи зневагу до всього українського, і агресія проти України не була відповіддю на протести чи інші процеси в нашій країні.

Джерело: відповіді Ющенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Пряма мова: "Причина анексії Криму і війни на Донбасі знаходиться в Кремлі. Я не думаю, що це було рішенням одного дня, якоюсь відповіддю на ті процеси, які почалися в Україні. 

Очевидно, що такі речі вимагають підготовки і плану. І цей план реалізовувався не лише в Росії, її силових органах чи армії. Цей план втілювався і в Україні не один рік. 

Ця причина політична, історична, ідеологічна". 

Деталі: За словами Ющенка, у політиці треба бути далекоглядним і розуміти, що "такі плани починаються з поширення ідей про один народ, з серіалів, масового кіна, російської попси". 

"Це все інструменти, які мають зсередини відкривати ворота вторгнення на територію країни. І це росіянам успішно вдалося. В певних областях, які мають геополітичне значення найбільше для Росії, і де вони дуже добре засіяли зневагу до всього українського", – додав колишній президент.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЮщенкоРосіяокупаціявійнапропаганда
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