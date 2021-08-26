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Аннексия Крыма и война на Донбассе готовились в Кремле – Ющенко

Четверг, 26 августа 2021, 09:16
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Россия готовилась к аннексии Крыма и войне на Донбассе, сея пренебрежение ко всему украинскому, и агрессия против Украины не была ответом на протесты или иные процессы в нашей стране.

Источник: ответы Ющенко на вопросы "Украинской правды" по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Прямая речь: "Причина аннексии Крыма и войны на Донбассе находится в Кремле. Я не думаю, что это было решением одного дня, каким-то ответом на те процессы, которые начались в Украине.

Очевидно, что такие вещи требуют подготовки и плана. И этот план реализовывался не только в России, ее силовых органах или армии. Этот план воплощался и в Украине не один год.

Эта причина политическая, историческая, идеологическая".

Детали: По словам Ющенко, в политике надо быть дальновидным и понимать, что "такие планы начинаются с распространения идей об одном народе, с сериалов, массового кино, российской попсы".

"Это все инструменты, которые должны изнутри открывать ворота вторжения на территорию страны. И это россиянам успешно удалось. В определенных областях, которые имеют самое большое геополитическое значение для России, и где они очень хорошо засеяли пренебрежение ко всему украинскому", – добавил бывший президент.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЮщенкоРосcияоккупациявойнапропаганда
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