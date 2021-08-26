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Ющенко парирував Путіну на тезу "українці і росіяни – один народ"

Четвер, 26 серпня 2021, 09:58
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що твердження про те, що "українці і росіяни – один народ", є пропагандою думки, що українського народу нібито не існує. 

Джерело: відповіді Ющенка на запитання "Української правди" з нагоди 30-ї річниці незалежності України 

Деталі: Ющенко відповідав на запитання про національну ідею українців і не згадував президента Росії Володимира Путіна, але саме останній нещодавно вкотре просував тезу, що "українці і росіяни – один народ".

Ющенко вважає, що національною ідеєю українців можна було б вважати свободу.

За його словами, про цю тему складно було говорити і з політиками, і з суспільством, "де одна частина вимагає дешевої ковбаси в обмін на підтримку на виборах, ще одна – обирає, до якої країни поїхати на заробітки, а ще інша – чекає, коли вже Україна приєднається до Росії".

Пряма мова: "Я не хочу нікого образити, але це було 15 років тому. За опитуваннями, тоді 59,3% громадян позитивно ставилися до ідеї приєднання України до союзу Росії та Білорусі, 40,7% — до вступу України до Європейського Союзу.

Навіть сьогодні 40% опитаних соціологами погоджуються з тезою про те, що українці і росіяни – один народ. Це сила пропаганди, яка прямо протистоїть самобутності української нації. 

Якщо українці і росіяни – один народ, це значить, що українського народу не існує".

Українська правда
Теми: ЮщенкоПутінпропагандаісторія


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