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Ющенко парировал Путину на тезис "украинцы и россияне – один народ"

Четверг, 26 августа 2021, 09:58
Ющенко парировал Путину на тезис украинцы и россияне – один народ
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что утверждение о том, что "украинцы и россияне – один народ", является пропагандой мнения, что украинского народа якобы не существует.

Источник: ответы Ющенко на вопросы "Украинской правды" по случаю 30-й годовщины независимости Украины

Детали: Ющенко отвечал на вопрос о национальной идее украинцев и не упоминал президента России Владимира Путина, но именно последний недавно в очередной раз продвигал тезис, что "украинцы и россияне – один народ".

Ющенко считает, что национальной идеей украинцев можно было бы считать свободу.

По его словам, об этой теме сложно было говорить и с политиками, и с обществом, "где одна часть требует дешевой колбасы в обмен на поддержку на выборах, еще одна – выбирает, в какую страну поехать на заработки, а еще другая – ждет, когда Украина присоединится к России".

Прямая речь: "Я не хочу никого обидеть, но это было 15 лет назад. По опросам, тогда 59,3% граждан положительно относились к идее присоединения Украины к союзу России и Беларуси, 40,7% – к вступлению Украины в Европейский Союз.

Даже сегодня 40% опрошенных социологами соглашаются с тезисом о том, что украинцы и россияне – один народ. Это сила пропаганды, которая прямо противостоит самобытности украинской нации.

Если украинцы и россияне – один народ, это значит, что украинского народа не существует".

Украинская правда

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Темы: ЮщенкоПутинпропагандаистория
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