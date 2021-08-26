Синоптики розповіли, якої погоди чекати у вересні

У вересні очікується тепла погода, з середньомісячною температурою 14-18 градусів та дощами у межах норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 14-18°, в Карпатах 11-12°, що близько до кліматичної норми".

Деталі: Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм – це також в межах кліматичної норми.

Синоптики нагадують, що зазвичай середня місячна температура повітря у вересні становить 13-17°, у південній частині місцями 18-20°, в гірських районах 9-15° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря – 1-8° морозу, на півдні місцями 0-1° тепла, в Криму до 5° тепла. А абсолютний максимум температури повітря – 33-38° тепла, в гірських районах 24-32°.

Зазвичай у вересні випадає 37-74 мм опадів, у південній частині локально 28-36 мм, в Карпатському регіоні місцями 77-108 мм, на високогір′ї Карпат 126-130 мм.