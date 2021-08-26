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Синоптики рассказали, какой погоды ждать в сентябре

Четверг, 26 августа 2021, 10:08
Фото bilopillia.city

В сентябре ожидается теплая погода, со среднемесячной температурой 14-18 градусов и дождями в пределах нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура ожидается 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме".

Детали: Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм – это также в пределах климатической нормы.

Синоптики напоминают, что обычно средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 13-17°, в южной части местами 18-20°, в горных районах 9-15° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 1-8° мороза, на юге местами 0-1° тепла, в Крыму до 5° тепла. А абсолютный максимум температуры воздуха – 33-38° тепла, в горных районах 24-32°.

Обычно в сентябре выпадает 37-74 мм осадков, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

Украинская правда
Темы: погода
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