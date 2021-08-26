Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики рассказали, какой погоды ждать в сентябре

Четверг, 26 августа 2021, 10:08
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в сентябре
Фото bilopillia.city

В сентябре ожидается теплая погода, со среднемесячной температурой 14-18 градусов и дождями в пределах нормы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура ожидается 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме".

Детали: Месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм – это также в пределах климатической нормы.

Синоптики напоминают, что обычно средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 13-17°, в южной части местами 18-20°, в горных районах 9-15° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха – 1-8° мороза, на юге местами 0-1° тепла, в Крыму до 5° тепла. А абсолютный максимум температуры воздуха – 33-38° тепла, в горных районах 24-32°.

Обычно в сентябре выпадает 37-74 мм осадков, в южной части локально 28-36 мм, в Карпатском регионе местами 77-108 мм, на высокогорье Карпат 126-130 мм.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
погода
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: