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У "Батьківщині" пропонують Раді заборонити нагороджувати держслужбовців

Четвер, 26 серпня 2021, 11:12
У Батьківщині пропонують Раді заборонити нагороджувати держслужбовців
державні нагороди. ілюстративне фото з відкритих джерел

Народний депутат від ВО "Батьківщини" Сергій Власенко пропонує заборонити нагороджувати державних службовців і скасувати "почесні звання".

Джерело: законопроєкт № 5855, зареєстрований на сайті парламенту

Дослівно законодавча ініціатива: "Державні службовці не можуть бути нагороджені державними нагородами, що відзначають таких державних службовців за належне та (або) сумлінне виконання ними своїх службових обов’язків.

Забороняється провадити нагородження державними нагородами з нагоди державних свят, ювілеїв, річниць, пам’ятних дат,  особистих подій особи, що нагороджується".

Деталі: Власенко пропонує внести зміни до деяких законодавчих актів України, в тому числі до закону про державні нагороди.

У пояснювальній записці пояснюється, що зараз державні нагороди України, в силу їх величезного масиву, не втілюють у собі вищу форму відзначення громадян за видатні заслуги перед країною та Українським народом, а слугують лише способом вирішення суто практичних питань.

Також пропонується, що "особи, нагороджені державними нагородами, а також особи, щодо яких ухвалено рішення про нагородження державними  нагородами, мають право відмовитись від них, письмово повідомивши про це президента України та (або) орган, що за статутом (положенням) є уповноваженим на безпосереднє проведення нагородження".

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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