В "Батькивщине" предлагают Раде запретить награждать госслужащих

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания".

Источник: законопроект № 5855, зарегистрированный на сайте парламента

Дословно законодательная инициатива: "Государственные служащие не могут быть награждены государственными наградами, отмечающими таких государственных служащих за надлежащее и (или) добросовестное выполнение ими своих служебных обязанностей.

Запрещается проводить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат, личных событий лиц, которые награждаются".

Детали: Власенко предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, в том числе в закон о государственных наградах.

В пояснительной записке объясняется, что сейчас государственные награды Украины, в силу их огромного массива, а не воплощают в себе высшую форму отличия граждан за выдающиеся заслуги перед страной и украинским народом, а служат лишь способом решения сугубо практических вопросов.

Также предлагается, что "лица, награжденные государственными наградами, а также лица, в отношении которых принято решение о награждении государственными наградами, имеют право отказаться от них, письменно уведомив об этом президента Украины и (или) орган, который по уставу (положению) является уполномоченным на непосредственное проведение награждения".