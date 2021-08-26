Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "Батькивщине" предлагают Раде запретить награждать госслужащих

Четверг, 26 августа 2021, 11:12
государственные награды. иллюстративное фото из открытых источников

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания".

Источник: законопроект № 5855, зарегистрированный на сайте парламента

Дословно законодательная инициатива: "Государственные служащие не могут быть награждены государственными наградами, отмечающими таких государственных служащих за надлежащее и (или) добросовестное выполнение ими своих служебных обязанностей.

Запрещается проводить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат, личных событий лиц, которые награждаются".

Детали: Власенко предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, в том числе в закон о государственных наградах.

В пояснительной записке объясняется, что сейчас государственные награды Украины, в силу их огромного массива, а не воплощают в себе высшую форму отличия граждан за выдающиеся заслуги перед страной и украинским народом, а служат лишь способом решения сугубо практических вопросов.

Также предлагается, что "лица, награжденные государственными наградами, а также лица, в отношении которых принято решение о награждении государственными наградами, имеют право отказаться от них, письменно уведомив об этом президента Украины и (или) орган, который по уставу (положению) является уполномоченным на непосредственное проведение награждения".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США – СМИ

Новости 26 августа: взрывы в Кабуле, украинцы без пенсии

"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Чемпионов

Локдаун в Украине могут ввести уже в ноябре – МОЗ

У аэропорта Кабула прогремел взрыв, есть погибшие

видео, фото, обновленоВ офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"

Все новости...
Верховная Рада
Разумков убежден, что Рада никогда не сдаст национальные интересы
Большой герб Украины: Рада в первом чтении поддержала законопроект
Крымская платформа в Раде работает над еще двумя законопроектами – Умеров
Последние новости
22:46
В Украине появятся кибервойска: Зеленский ввел в действие решение СНБО
22:17
В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США – СМИ
21:53
Новости экономики: пенсионная реформа, бюджет и изменения к "зеленому тарифу"
21:48
Зеленский: Россия давила на участников Крымской платформы
21:45
Обновлено с 20:40Взрывы в Кабуле унесли жизни не менее 10 военных США – СМИ
21:40
"Заря" вылетает из Лиги Европы, но не из еврокубков
21:15
Новости 26 августа: взрывы в Кабуле, украинцы без пенсии
20:53
Норвегия остановила эвакуацию после взрывов вблизи аэропорта Кабула
20:43
Марченко: Из-за старения населения один работник будет содержать несколько пенсионеров
20:16
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Чемпионов
Все новости...