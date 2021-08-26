Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Батькивщине" предлагают Раде запретить награждать госслужащих

Четверг, 26 августа 2021, 11:12
В Батькивщине предлагают Раде запретить награждать госслужащих
государственные награды. иллюстративное фото из открытых источников

Народный депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко предлагает запретить награждать государственных служащих и отменить "почетные звания".

Источник: законопроект № 5855, зарегистрированный на сайте парламента

Дословно законодательная инициатива: "Государственные служащие не могут быть награждены государственными наградами, отмечающими таких государственных служащих за надлежащее и (или) добросовестное выполнение ими своих служебных обязанностей.

Запрещается проводить награждение государственными наградами по случаю государственных праздников, юбилеев, годовщин, памятных дат, личных событий лиц, которые награждаются".

Детали: Власенко предлагает внести изменения в некоторые законодательные акты Украины, в том числе в закон о государственных наградах.

В пояснительной записке объясняется, что сейчас государственные награды Украины, в силу их огромного массива, а не воплощают в себе высшую форму отличия граждан за выдающиеся заслуги перед страной и украинским народом, а служат лишь способом решения сугубо практических вопросов.

Также предлагается, что "лица, награжденные государственными наградами, а также лица, в отношении которых принято решение о награждении государственными наградами, имеют право отказаться от них, письменно уведомив об этом президента Украины и (или) орган, который по уставу (положению) является уполномоченным на непосредственное проведение награждения".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: