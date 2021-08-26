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ЄС змінить рекомендації щодо в’їзду для 6 країн через сплеск інфекцій – ЗМІ

Четвер, 26 серпня 2021, 11:44

ЄС має намір вилучити шість країн зі списку тих, для яких державам-членам рекомендовано зняти коронавірусні обмеження на в'їзд.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію та Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки до ЄС мають бути скасовані, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван та США також планують вилучити", - зазначив журналіст.

За його словами, список буде оновлено найближчими днями.

Нагадаємо, 14 липня у ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд. З того часу переважна більшість країн ЄС зняли суворі заборони на в’їзд для українських туристів. Водночас деякі країни залишили обмеження у вигляді вимоги вакцинації чи негативних тестів на коронавірус.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних.

Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

За формулою, яку застосовує ЄС, необхідно мати менше 100 випадків нових захворювань за 14 днів на 100 тисяч населення.

Теми: ЄСкарантин


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