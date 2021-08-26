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ЕС изменит рекомендации по въезду для 6 стран из-за всплеска инфекции - СМИ

Четверг, 26 августа 2021, 11:44

ЕС намерен изъять шесть стран из списка государств, для которых государствам-членам рекомендуется снять коронавирусные ограничения на въезд.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"ЕС намерен изъять Косово, Черногорию и Северную Македонию из рекомендованного списка третьих стран, для которых ограничения на поездки в ЕС должны быть отменены, после роста количества случаев COVID-19. Израиль, Ливан и США также планируют изъять", - отметил журналист.

По его словам, список будет обновлен в ближайшие дни.

Напомним, 14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд. С тех пор подавляющее большинство стран ЕС сняли строгие запреты на въезд для украинских туристов. В то же время некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус.

Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность имеющейся информации и источников данных.

Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.

По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

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Темы: ЕСкарантин
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