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Осінь близько: уночі температура опускатиметься до +5°

Четвер, 26 серпня 2021, 11:47
Осінь близько: уночі температура опускатиметься до +5°
фото з відкритих джерел

Найближчої доби в Україні очікується переважно тепла та суха погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Йдемо поважно до осені. Нічна температура, наприклад, у Карпатах, вже опускається до +5, +6 градусів. А завершення тижня вночі майже повсюди на Заході України похолодить колючими чотирма-вісьмома градусами тепла.

Проте поки що не лякаємося, бо денна температура повітря ще порадує".

Деталі: У п'ятницю 27 серпня в більшості областей України очікується +20+26 градусів, на Сході до +29 градусів.

У західних областях буде нижче, +18+23 градуси.

Дощі 27-го серпня пройдуть у західних областях та періодично у східних областях.

У центральній частині буде переважно сухо, хіба що аж ввечері пройде місцями дощ.

На Півночі, Півдні - без опадів.

У Києві п'ятниця, за даними Діденко, буде сухою, з денною температурою повітря +22 +23 градуси.

У неділю-понеділок у столиці стрибне до +27+29 градусів, потім знову градуси сповзуть нижче, зазначає синоптикиня.

Пряма мова: "Завершальні вихідні літечка обіцяють бути в Києві чудовими, тому вже плануйте хороші недовгі подорожі навколо. 

Загалом, погода передбачається 28-29 серпня у більшості областей комфортною, лише на Заході буде повітря свіжішим та з періодичними дощами.

Але хоча б поки що без заморозків ). Літо складає футболки, дістає довший рукав, міняє поступово шорти на цупкіші джинси, розставляє у вази чорнобривці та айстри.

І ми за ним так будемо робити".

Українська правда
Теми: погода
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