Осень близко: ночью температура будет опускаться до +5°

В ближайшие сутки в Украине ожидается преимущественно теплая и сухая погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Приближаемся к осени. Ночная температура, например, в Карпатах, уже опускается до +5, +6 градусов. А завершение недели ночью почти повсеместно на Западе Украины проберет колючими четырьмя-восемью градусами тепла.

Однако пока не боимся, потому что дневная температура воздуха еще порадует".

Детали: В пятницу 27 августа в большинстве областей Украины ожидается +20 +26 градусов, на востоке до 29 градусов.

В западных областях будет ниже, +18 +23 градуса.

Дожди 27-го августа пройдут в западных областях и периодически в восточных областях.

В центральной части будет преимущественно сухо, разве что просто вечером пройдет местами дождь.

На севере, на юге - без осадков.

В Киеве пятница, по данным Диденко, будет сухой, с дневной температурой воздуха +22 +23 градуса.

В воскресенье-понедельник в столице прыгнет до +27 +29 градусов, затем снова градусы сползут ниже, отмечает синоптик.

Прямая речь: "Заключительные выходные лета обещают быть в Киеве замечательными, поэтому уже планируйте хорошие короткие путешествия.

В целом, погода ожидается 28-29 августа в большинстве областей комфортной, только на Западе будет воздух свежее и с периодическими дождями.

Но хотя бы пока без заморозков). Лето откладывает в сторону футболки, достает рукава подлиннее, меняет постепенно шорты на плотные джинсы, расставляет в вазы бархатцы и астры.

И мы за ним так будем делать".