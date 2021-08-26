"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав недоречними коментарі російського міністра закордонних справ у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.
Про це Кулеба говорив на брифінгу в четвер в Києві, повідомляє "Європейська правда".
Кулеба сказав, що президент Зеленський своїм рішенням відновив історичну справедливість, визначивши святкувати День Української державності у День хрещення України-Руси 28 липня. Він назвав реакцію Росії та конкретно Лаврова "надзвичайно нервовою".
"Для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергєя Лаврова щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними. Дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконання російських дипломатів", - сказав Кулеба.
"Російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячу років, так і залишаємось на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історії, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. Указ президента України просто зафіксував цей факт", - додав міністр.
"Є один Київ, і це український Київ, і це столиця Української держави, який був з самого початку столицею древньої Русі. Це наша історія. Це наше минуле. Наше сьогодення і наше майбутнє", - заявив Кулеба.