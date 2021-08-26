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"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі

Четвер, 26 серпня 2021, 12:19
Дмитро Кулеба. Фото: його сторінка у Facebook

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав недоречними коментарі російського міністра закордонних справ у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

Про це Кулеба говорив на брифінгу в четвер в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба сказав, що президент Зеленський своїм рішенням відновив історичну справедливість, визначивши святкувати День Української державності у День хрещення України-Руси 28 липня. Він назвав реакцію Росії та конкретно Лаврова "надзвичайно нервовою".

Лавров раніше заявив, що Україна зібралась "приватизувати День хрещення Русі". Він пожартував, що, "можливо, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати тільки в Україні".

"Для всіх людей, не позбавлених здорового глузду і розуміння історії, коментарі міністра закордонних справ Сергєя Лаврова щодо цього указу президента України і взагалі щодо української історії є недоречними, історично некоректними. Дуже прикро бачити чергове перетворення дипломатії на пропаганду у виконання російських дипломатів", - сказав Кулеба.

"Російські колеги, Україні, на відміну від вас, не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячу років, так і залишаємось на ній. Це ви приходите на чужу землю, намагаючись її привласнити. Це ви намагаєтесь привласнити чужу історії, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде. Указ президента України просто зафіксував цей факт", - додав міністр.

Він підкреслив, що спроби Москви як історичної периферії називатися центром не нові, але "факт залишається фактом: двох Києвів немає".

"Є один Київ, і це український Київ, і це столиця Української держави, який був з самого початку столицею древньої Русі. Це наша історія. Це наше минуле. Наше сьогодення і наше майбутнє", - заявив Кулеба.

Теми: ЛавровРосіяКулеба ДмитроМЗСсвяткування


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