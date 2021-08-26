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"Это наша история": Кулеба ответил на насмешливое заявление Лаврова о Дне крещения Руси

Четверг, 26 августа 2021, 12:19
Дмитрий Кулеба. Фото: его страничка в Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместными комментарии российского министра иностранных дел в ответ на решение президента Владимира Зеленского ввести День украинской государственности в День крещения Киевской Руси.

Об этом Кулеба говорил на брифинге в четверг в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Кулеба сказал, что президент Зеленский своим решением восстановил историческую справедливость, определив праздновать День украинской государственности в День крещения Украины-Руси 28 июля. Он назвал реакцию России и конкретно Лаврова "очень нервной".

Лавров ранее заявил, что Украина собралась "приватизировать День крещения Руси". Он пошутил, что, "возможно, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно праздновать только в Украине".

"Для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу этого указа президента Украины и вообще украинской истории неуместны, исторически некорректны. Очень обидно видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов", - сказал Кулеба.

"Российские коллеги, Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячу лет, так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить. Это вы пытаетесь присвоить чужую истории, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. Указ президента Украины просто зафиксировал этот факт", - добавил министр.

Он подчеркнул, что попытки Москвы как исторической периферии называться центром не новы, но "факт остается фактом: двух Киевов нет".

"Есть один Киев, и это украинский Киев, и это столица украинского государства, которая была изначально столицей древней Руси. Это наша история. Это наше прошлое. Наше настоящее и наше будущее", - заявил Кулеба.

Темы: ЛавровРосcияКулеба ДмитрийМИДпразднования
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