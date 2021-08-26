Окупанти обстріляли житловий сектор на Донеччині
Четвер, 26 серпня 2021, 12:29
Окупаційні війська Росії 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе, що у Донецькій області.
Джерело: сайт Донецької обласної державної адміністрації
Дослівно: "З боку збройних формувань РФ у бік Травневого о 18:40 було здійснено 2 постріли з АГС-17".
Деталі: Повідомляється, що боєприпаси влучили у двір будинку №4 на вулиці Центральній.
Одна граната від АГС-17 частково пошкодила скло у двох вікнах будівлі, а друга розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами.
Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено.
Українська правда