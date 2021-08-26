Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли житловий сектор на Донеччині

Четвер, 26 серпня 2021, 12:29
Окупанти обстріляли житловий сектор на Донеччині
Фото dn.gov.ua

Окупаційні війська Росії 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе, що у Донецькій області.

Джерело: сайт Донецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "З боку збройних формувань РФ у бік Травневого о 18:40 було здійснено 2 постріли з АГС-17".

Деталі: Повідомляється, що боєприпаси влучили у двір будинку №4 на вулиці Центральній. 

 
Фото dn.gov.ua

Одна граната від АГС-17 частково пошкодила скло у двох вікнах будівлі, а друга розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами.  

 
Фото dn.gov.ua

Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донецька областьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Донецька область
У суботу окупанти обстріляли Лиман: 8 загиблих, 13 поранених
Донеччина: через російські обстріли на ТЕС впав дах – є загиблий та поранені
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Останні новини
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
Усі новини...
Реклама: