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Окупанти обстріляли житловий сектор на Донеччині

Четвер, 26 серпня 2021, 12:29
Фото dn.gov.ua

Окупаційні війська Росії 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе, що у Донецькій області.

Джерело: сайт Донецької обласної державної адміністрації

Дослівно: "З боку збройних формувань РФ у бік Травневого о 18:40 було здійснено 2 постріли з АГС-17".

Деталі: Повідомляється, що боєприпаси влучили у двір будинку №4 на вулиці Центральній. 

 
Фото dn.gov.ua

Одна граната від АГС-17 частково пошкодила скло у двох вікнах будівлі, а друга розірвалась в повітрі над городом, порослим кущами.  

 
Фото dn.gov.ua

Боєприпасів, які не вибухнули, не виявлено.

Українська правда
Теми: Донецька областьРосіявійна


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