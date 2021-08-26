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Оккупанты обстреляли жилой сектор в Донецкой области

Четверг, 26 августа 2021, 12:29
Фото dn.gov.ua

Оккупационные войска России 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что в Донецкой области.

Источник: сайт Донецкой областной государственной администрации

Дословно: "Со стороны вооруженных формирований РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17".

Детали: Сообщается, что боеприпасы попали в двор дома №4 на улице Центральной. 

 
фото dn.gov.ua

Одна граната от АГС-17 частично повредила стекло в двух окнах здания, а вторая разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами.

 
фото dn.gov.ua

Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружили.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьРосcиявойна
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