Оккупанты обстреляли жилой сектор в Донецкой области

Оккупационные войска России 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что в Донецкой области.

Источник: сайт Донецкой областной государственной администрации

Дословно: "Со стороны вооруженных формирований РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17".

Детали: Сообщается, что боеприпасы попали в двор дома №4 на улице Центральной.

фото dn.gov.ua

Одна граната от АГС-17 частично повредила стекло в двух окнах здания, а вторая разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами.

фото dn.gov.ua

Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружили.