Оккупанты обстреляли жилой сектор в Донецкой области
Четверг, 26 августа 2021, 12:29
Оккупационные войска России 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что в Донецкой области.
Источник: сайт Донецкой областной государственной администрации
Дословно: "Со стороны вооруженных формирований РФ в сторону Травневого в 18:40 было осуществлено 2 выстрела из АГС-17".
Детали: Сообщается, что боеприпасы попали в двор дома №4 на улице Центральной.
Одна граната от АГС-17 частично повредила стекло в двух окнах здания, а вторая разорвалась в воздухе над огородом, поросшим кустами.
Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружили.
Украинская правда