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Суд визнав незаконною спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова

Четвер, 26 серпня 2021, 12:35
Суд визнав незаконною спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Одеський окружний адмінсуд визнав незаконною спробу мера Одеси Геннадія Труханова повернути попередні назви двом "декомунізованим" топонімам міста – проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі.

Джерело: депутат Одеської міськради Жанна Мандриченко у Facebook, "Укрінформ"

Деталі: Жанна Мандриченко у судовому процесі представляла сторону позивачів – політичної партії "Європейська солідарність". 

25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв". 

Йшлося про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви. 

Мандриченко нагадала, що перейменування проспекту Небесної сотні на проспект Маршала Жукова було однією з передвиборчих обіцянок Труханова у 2020 році. Вона наголосила, що така обіцянка суперечить чинному законодавству України.

Передісторія:

  • За радянських часів проспект Жукова в Одесі іменувався то Чорноморським шосе, то проспектом Ленінської іскри, а проспектом Маршала Жукова став у 1995 році.
  • З 2015 року в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами партійних і радянських діячів, політиків тощо.
  • 16 листопада 2020 року суд почав розгляд позовної заяви територіальної організації партії "Європейська солідарність" до виконкому Одеської міськради щодо визнання протиправними спроб перейменувати проспект Небесної Сотні.

Теми: ОдесаТрухановсуд
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