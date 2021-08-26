Суд визнав незаконною спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова

Одеський окружний адмінсуд визнав незаконною спробу мера Одеси Геннадія Труханова повернути попередні назви двом "декомунізованим" топонімам міста – проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі.

Джерело: депутат Одеської міськради Жанна Мандриченко у Facebook, "Укрінформ"

Деталі: Жанна Мандриченко у судовому процесі представляла сторону позивачів – політичної партії "Європейська солідарність".

25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв".

Йшлося про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви.

Мандриченко нагадала, що перейменування проспекту Небесної сотні на проспект Маршала Жукова було однією з передвиборчих обіцянок Труханова у 2020 році. Вона наголосила, що така обіцянка суперечить чинному законодавству України.

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