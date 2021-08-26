Суд визнав незаконною спробу Труханова повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова
Одеський окружний адмінсуд визнав незаконною спробу мера Одеси Геннадія Труханова повернути попередні назви двом "декомунізованим" топонімам міста – проспекту Небесної Сотні та вулиці Інглезі.
Джерело: депутат Одеської міськради Жанна Мандриченко у Facebook, "Укрінформ"
Деталі: Жанна Мандриченко у судовому процесі представляла сторону позивачів – політичної партії "Європейська солідарність".
25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв".
Йшлося про проспект Небесної Сотні та вулицю Інглезі, яким хотіли повернути попередні назви.
Мандриченко нагадала, що перейменування проспекту Небесної сотні на проспект Маршала Жукова було однією з передвиборчих обіцянок Труханова у 2020 році. Вона наголосила, що така обіцянка суперечить чинному законодавству України.
Передісторія:
- За радянських часів проспект Жукова в Одесі іменувався то Чорноморським шосе, то проспектом Ленінської іскри, а проспектом Маршала Жукова став у 1995 році.
- З 2015 року в Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами партійних і радянських діячів, політиків тощо.
- 16 листопада 2020 року суд почав розгляд позовної заяви територіальної організації партії "Європейська солідарність" до виконкому Одеської міськради щодо визнання протиправними спроб перейменувати проспект Небесної Сотні.