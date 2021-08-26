Суд признал незаконной попытку Труханова вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова

Одесский окружной админсуд признал незаконной попытку мэра Одессы Геннадия Труханова вернуть прежние названия двум "декоммунизованным" топонимам города – проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Источник: депутат Одесского горсовета Жанна Мандрыченко в Facebook, "Укринформ"

Детали: Жанна Мандрыченко в процессе представляла сторону истцов – политической партии "Европейская солидарность" .

25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской солидарности" об отмене распоряжения городского главы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий".

Речь шла о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия.

Мандрыченко напомнила, что переименование проспекта Небесной сотни в проспект Маршала Жукова было одним из предвыборных обещаний Труханова в 2020 году. Она отметила, что такое обещание противоречит действующему законодательству Украины.

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