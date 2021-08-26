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Суд признал незаконной попытку Труханова вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова

Четверг, 26 августа 2021, 12:35
Иллюстративное фото из открытых источников

Одесский окружной админсуд признал незаконной попытку мэра Одессы Геннадия Труханова вернуть прежние названия двум "декоммунизованным" топонимам города – проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Источник: депутат Одесского горсовета Жанна Мандрыченко в Facebook, "Укринформ"

Детали: Жанна Мандрыченко в процессе представляла сторону истцов – политической партии "Европейская солидарность" .

25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской солидарности" об отмене распоряжения городского главы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий".

Речь шла о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия.

Мандрыченко напомнила, что переименование проспекта Небесной сотни в проспект Маршала Жукова было одним из предвыборных обещаний Труханова в 2020 году. Она отметила, что такое обещание противоречит действующему законодательству Украины.

Предыстория:

  • В советское время проспект Жукова в Одессе именовался то Черноморским шоссе, то проспектом Ленинской искры, а проспектом Маршала Жукова стал в 1995 году.
  • С 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами партийных и советских деятелей, политиков и тому подобное.
  • 16 ноября 2020 года суд начал рассмотрение искового заявления территориальной организации партии "Европейская солидарность" к исполкому Одесского горсовета о признании противоправными попыток переименовать проспект Небесной Сотни.

Темы: ОдессаТрухановсуд
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