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Суд признал незаконной попытку Труханова вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова

Четверг, 26 августа 2021, 12:35
Суд признал незаконной попытку Труханова вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова
Иллюстративное фото из открытых источников

Одесский окружной админсуд признал незаконной попытку мэра Одессы Геннадия Труханова вернуть прежние названия двум "декоммунизованным" топонимам города – проспекту Небесной Сотни и улице Инглези.

Источник: депутат Одесского горсовета Жанна Мандрыченко в Facebook, "Укринформ"

Детали: Жанна Мандрыченко в процессе представляла сторону истцов – политической партии "Европейская солидарность" .

25 августа Одесский окружной административный суд удовлетворил иск "Европейской солидарности" об отмене распоряжения городского главы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий".

Речь шла о проспекте Небесной Сотни и улице Инглези, которым хотели вернуть прежние названия.

Мандрыченко напомнила, что переименование проспекта Небесной сотни в проспект Маршала Жукова было одним из предвыборных обещаний Труханова в 2020 году. Она отметила, что такое обещание противоречит действующему законодательству Украины.

Предыстория:

  • В советское время проспект Жукова в Одессе именовался то Черноморским шоссе, то проспектом Ленинской искры, а проспектом Маршала Жукова стал в 1995 году.
  • С 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", который запрещает называть улицы украинских городов именами партийных и советских деятелей, политиков и тому подобное.
  • 16 ноября 2020 года суд начал рассмотрение искового заявления территориальной организации партии "Европейская солидарность" к исполкому Одесского горсовета о признании противоправными попыток переименовать проспект Небесной Сотни.

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Темы: ОдессаТрухановсуд
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