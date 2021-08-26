Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Керівник столичної турфірми украв з карток іноземців 630 тисяч гривень – поліція

Четвер, 26 серпня 2021, 13:11
Фото поліції

Столичні правоохоронці повідомили керівнику туристичної компанії про підозру у привласненні 630 тисяч гривень, які належать державному банку.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Керівник… здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував реквізити банківських карток іноземних громадян. Чоловіку оголошено про підозру".

Деталі: Повідомляється, що 21-річний житель Київської області для здійснення господарської діяльності орендував POS-термінал в одного із державних банків. І за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування підключив послугу "Еквайринг".

Після цього, використовуючи платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ, він здійснив 138 незаконних банківських операцій. Усе це відбувалося без карт та без відома їх власників.

 

Загалом зловмисник привласнив 630 тисяч гривень державного банку.

Під час обшуків у машинах та за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: поліціябанки


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Усі новини...
поліція
Квартиру нардепки від "Голосу" арештували за заявою скандального поліцейського
З України видворили хасида, який влаштував бійку в Умані
Двоє столичних копів викрали людину і вимагали гроші - прокуратура
Останні новини
23:59
Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США
23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
23:15
Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці
22:46
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
21:53
Новини економіки: пенсійна реформа, бюджет та зміни до "зеленого тарифу"
21:48
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
21:45
Оновлено з 20:40Вибухи в Кабулі забрали життя щонайменше 10 військових США – ЗМІ
21:40
"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків
21:15
Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії
20:53
Норвегія зупинила евакуацію після вибухів поблизу аеропорту Кабула
Усі новини...