Керівник столичної турфірми украв з карток іноземців 630 тисяч гривень – поліція

Столичні правоохоронці повідомили керівнику туристичної компанії про підозру у привласненні 630 тисяч гривень, які належать державному банку.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Керівник… здійснював незаконні операції з використанням POS-терміналу, орендованого у державного банку. Для цього він використовував реквізити банківських карток іноземних громадян. Чоловіку оголошено про підозру".

Деталі: Повідомляється, що 21-річний житель Київської області для здійснення господарської діяльності орендував POS-термінал в одного із державних банків. І за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування підключив послугу "Еквайринг".

Після цього, використовуючи платіжні дані клієнтів іноземних фінансових установ, він здійснив 138 незаконних банківських операцій. Усе це відбувалося без карт та без відома їх власників.

Загалом зловмисник привласнив 630 тисяч гривень державного банку.

Під час обшуків у машинах та за місцем проживання підозрюваного поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення.