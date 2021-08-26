Руководитель столичной турфирмы украл из карточек иностранцев 630 тысяч гривен – полиция

Столичные правоохранители сообщили руководителю туристической компании о подозрении в присвоении 630 тысяч гривен, принадлежащих государственному банку.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "Руководитель... осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан. Мужчине объявили о подозрении".

Детали: Сообщается, что 21-летний житель Киевской области для осуществления хозяйственной деятельности арендовал POS-терминал у одного из государственных банков. И с помощью системы дистанционного банковского обслуживания подключил услугу "Эквайринг".

После этого, используя платежные данные клиентов иностранных финансовых учреждений, он совершил 138 незаконных банковских операций. Все это происходило без карт и без ведома их владельцев.

В общем злоумышленник присвоил 630 тысяч гривен государственного банка.

Во время обысков в машинах и по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, акт приема-передачи оборудования от банка и документацию.

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.