Понад півмільйона жителів Києва отримали дві дози COVID-вакцини

У Києві понад 511 тисяч мешканців уже щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, Департамент охорони здоров’я Києва у Facebook

Пряма мова Поворозника: "511 276 мешканців столиці вже щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19".

Деталі: За даними Департаменту охорони здоров’я, загалом із початку вакцинації у столиці зробили 1 255 870 щеплень. Лише за минулу добу вакцинувалися 24 979 киян.

Міська влада закликає всіх зробити щеплення та убезпечитися від прогнозованого спалаху пандемії.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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