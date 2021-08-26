Понад півмільйона жителів Києва отримали дві дози COVID-вакцини
Четвер, 26 серпня 2021, 13:40
У Києві понад 511 тисяч мешканців уже щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19.
Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, Департамент охорони здоров’я Києва у Facebook
Пряма мова Поворозника: "511 276 мешканців столиці вже щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19".
Деталі: За даними Департаменту охорони здоров’я, загалом із початку вакцинації у столиці зробили 1 255 870 щеплень. Лише за минулу добу вакцинувалися 24 979 киян.
Міська влада закликає всіх зробити щеплення та убезпечитися від прогнозованого спалаху пандемії.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
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Передісторія:
- У Києві щеплення проти коронавірусу роблять у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних.
- Також вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.
Українська правда