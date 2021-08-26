Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад півмільйона жителів Києва отримали дві дози COVID-вакцини

Четвер, 26 серпня 2021, 13:40
Фото vaccination.covid19.gov.ua

У Києві понад 511 тисяч мешканців уже щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, Департамент охорони здоров’я Києва у Facebook

Пряма мова Поворозника: "511 276 мешканців столиці вже щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19".

Деталі: За даними Департаменту охорони здоров’я, загалом із початку вакцинації у столиці зробили 1 255 870 щеплень. Лише за минулу добу вакцинувалися 24 979 киян.

Міська влада закликає всіх зробити щеплення та убезпечитися від прогнозованого спалаху пандемії.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія:

  • У Києві щеплення проти коронавірусу роблять у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних.
  • Також вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії

"Динамо" та "Шахтар" отримали суперників у Лізі Чемпіонів

Локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді – МОЗ

Біля аеропорту Кабула прогримів вибух, є загиблі

відео, фото, оновленоВ офіс омбудсмена кинули "коктейль Молотова"

Усі новини...
Київ
У Києві зросла кількість хворих на COVID-19, за добу 4 смерті
Київський забудовник продає бізнес в Криму через сім років після окупації
Двоє столичних копів викрали людину і вимагали гроші - прокуратура
Останні новини
23:59
Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США
23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
23:15
Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці
22:46
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
21:53
Новини економіки: пенсійна реформа, бюджет та зміни до "зеленого тарифу"
21:48
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
21:45
Оновлено з 20:40Вибухи в Кабулі забрали життя щонайменше 10 військових США – ЗМІ
21:40
"Зоря" вилітає з Ліги Європи, але не з єврокубків
21:15
Новини 26 серпня: вибухи у Кабулі, українці без пенсії
20:53
Норвегія зупинила евакуацію після вибухів поблизу аеропорту Кабула
Усі новини...